Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия по выявлению и ликвидации незаконных построек на территории Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, в рамках этих мероприятий были выявлены факты незаконного проведения строительных работ на территории города Хырдалан и поселка Мехтиабад Апшеронского района.

В результате мероприятий, проведенных Госагентством с участием представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Исполнительной власти Апшеронского района, незаконно построенные объекты снесли.