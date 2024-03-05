В Казани загорелись казармы высшего танкового командного училища. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует видеозапись с места событий.

На кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся от одного из зданий. По информации канала, огонь распространяется на кровлю. На место ЧП прибыли пожарные. Пожару присвоили второй ранг возгорания. Других подробностей не приводится.