В российской спецслужбе заявили, что гражданин Беларуси (1974 г.р.), имя которого не раскрывается, якобы входил в «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.

ФСБ России утверждает, что в Карелии убит гражданин Беларуси, якобы завербованный украинскими спецслужбами для совершения теракта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, белорус по заданию спецслужб Украины собирался подорвать одно из административных зданий в городе Олонец. При задержании, как утверждается, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб «и в ходе боестолкновения был нейтрализован».

Первым об убийстве жителя Беларуси в Карелии утром 7 марта сообщил телеграм-канал Astra. По его данным, сотрудники ФСБ убили 49-летнего белоруса Николая Алексеева в Олонецком районе Карелии 6 марта. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Один из сыновей Николая Алексеева, Влад, подтвердил белорусскому изданию «Наша Ніва», что его отец мертв. По его словам, его мать — жена активиста — поехала в морг в Карелии, а сотрудники ФСБ отобрали у нее телефон. Николай Алексеев — участник протестов в Беларуси, проходивших в 2020 году после выборов президента страны. При каких обстоятельствах он оказался в России, неизвестно. Сын Алексеева сообщил, что отец работал на вахте.

ФСБ опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан момент убийства мужчины.