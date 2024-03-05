ФСБ при задержании убила активиста из Беларуси ФОТО; видео
ФСБ России утверждает, что в Карелии убит гражданин Беларуси, якобы завербованный украинскими спецслужбами для совершения теракта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
В российской спецслужбе заявили, что гражданин Беларуси (1974 г.р.), имя которого не раскрывается, якобы входил в «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.
По версии ФСБ, белорус по заданию спецслужб Украины собирался подорвать одно из административных зданий в городе Олонец. При задержании, как утверждается, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб «и в ходе боестолкновения был нейтрализован».
Первым об убийстве жителя Беларуси в Карелии утром 7 марта сообщил телеграм-канал Astra. По его данным, сотрудники ФСБ убили 49-летнего белоруса Николая Алексеева в Олонецком районе Карелии 6 марта. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.
Один из сыновей Николая Алексеева, Влад, подтвердил белорусскому изданию «Наша Ніва», что его отец мертв. По его словам, его мать — жена активиста — поехала в морг в Карелии, а сотрудники ФСБ отобрали у нее телефон. Николай Алексеев — участник протестов в Беларуси, проходивших в 2020 году после выборов президента страны. При каких обстоятельствах он оказался в России, неизвестно. Сын Алексеева сообщил, что отец работал на вахте.
ФСБ опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан момент убийства мужчины.