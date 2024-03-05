Мирзоян: Армения хочет открыть границу с Турцией

Республика Армения искренне хочет как можно скорее открыть государственную границу с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы агентства Анадолу о процессах нормализации турецко-армянских и армяно-азербайджанских отношений на проходившем 1-3 марта в Анталье дипломатическом форуме, передает АПА.

По его словам, развитие отношений, в том числе экономических, будет выгодно в первую очередь людям, и «большинство граждан Армении осознают это».