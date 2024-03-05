Что министр обороны Армении ищет в Тегеране? наш обзор

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Власти Армении продолжают предпринимать лихорадочные усилия по восстановлению рухнувшей системы безопасности страны, чтобы выйти из-под «проколотого» «зонтика безопасности» России и укрыться под новым, более надежным «зонтиком».

Официальные лица Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, один за другим посещают различные столицы: от Парижа до Каира, от Афин до Нью-Дели. Новые партнеры, в свою очередь, отправляют своих представителей в Ереван. Похоже, что новый «зонтик безопасности» пока не найден или по крайней мере не так надежен, как ожидали власти Армении.

Власти Армении пытаются выйти из-под «зонтика безопасности» России и укрыться под европейским «зонтом»

Армянские чиновники не скрывают, что сейчас стоят перед трудным выбором: либо Запад, либо Россия. Более того, оба полюса требуют от Еревана немедленно сделать свой выбор. То есть сидеть на двух стульях одновременно уже не получится.

Но дело в том, что ни один из вариантов в нынешней ситуации не обещает Армении хорошего будущего. Если Ереван выберет Запад, он обретет врага в лице России, а выбор Москвы означает, что Армения в лучшем случае станет губернией северного соседа.

Поэтому армянские чиновники пытаются найти третий вариант, предполагающий сохранение хороших отношений одновременно с Западом, Россией и другими региональными игроками. Начавшийся накануне визит министра обороны Сурена Папикяна в Тегеран также можно оценить в этом контексте.

Сурен Папикян отправился в Тегеран за ответом

В ходе визита в Тегеран Папикян первым делом встретился с начальником Генштаба ВС Ирана генералом Мохаммедом Резой Багери: стороны обсудили «военное сотрудничество и вопросы региональной безопасности», как говорится в официальной информации. Позже глава оборонного ведомства Армении встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани: последний озвучил интересные политические послания. В частности, Аштиани заявил, что Тегеран придает особое значение отношениям с Арменией, но улучшение отношений со всеми соседями является одним из принципов внешней политики Ирана.

Он подчеркнул, что исламская республика заинтересована в достижении мира в регионе, заявил, что против изменения границ стран региона и что Тегеран поддержит прямые переговоры с Азербайджаном и Арменией.

Что касается дел региона, Аштиани отметил, что региональная безопасность должна поддерживаться странами, находящимися в нем, и любой подход, противоречащий данной политике, неприемлем.

Таким образом, Иран категорически против того, чтобы Армения искала безопасность на Западе или «втягивала его в регион». Это означает, что после 44-дневной карабахской войны Иран, усиливший связи с Арменией и почти дошедший до войны с Азербайджаном, внес серьезные коррективы в свою позицию благодаря внешней политике правительства Пашиняна за последние годы.

Какова будет позиция Тегерана по Зангезурскому коридору после всех выкрутасов Армении?

Ориентированная на Запад Армения не является для Ирана надежным партнером на Южном Кавказе, и интересы Тегерана и Москвы в этом вопросе явно совпадают. Это означает, что Иран может не только оказать военную поддержку Армении, которая втянула Запад в регион, но и может использовать против нее определенные рычаги давления. Если Россия одновременно использует свои экономические, политические и военные рычаги давления против Армении, существование этой страны всерьез окажется под вопросом.

Как известно, Иран решительно выступает против открытия Зангезурского коридора и даже посылает сообщения о том, что может задействовать свои военные силы, чтобы не допустить открытия коридора. Тегеран пытается обосновать это тем, что контроль над сухопутной границей с Арменией может попасть в руки Азербайджана или Турции, заявляя, что эта граница является «окном в Черное море».

Однако в случае, если Армения стремительно движется в сторону Запада и не желает участвовать в формате региональной безопасности, включающем Иран и Россию, может ли измениться позиция Тегерана по Зангезурскому коридору?

Похоже, это один из вопросов, который больше всего беспокоит власти Армении, и Сурен Папикян пытался найти ответ на этот вопрос в Тегеране.