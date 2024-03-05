Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:32

Власти Армении продолжают предпринимать лихорадочные усилия по восстановлению рухнувшей системы безопасности страны, чтобы выйти из-под «проколотого» «зонтика безопасности» России и укрыться под новым, более надежным «зонтиком». Официальные лица Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, один за другим посещают различные столицы: от Парижа до Каира, от Афин до Нью-Дели. Новые партнеры, в свою очередь, отправляют своих представителей в Ереван. Похоже, что новый «зонтик безопасности» пока не найден или по крайней мере не так надежен, как ожидали власти Армении.

Армянские чиновники не скрывают, что сейчас стоят перед трудным выбором: либо Запад, либо Россия. Более того, оба полюса требуют от Еревана немедленно сделать свой выбор. То есть сидеть на двух стульях одновременно уже не получится. Но дело в том, что ни один из вариантов в нынешней ситуации не обещает Армении хорошего будущего. Если Ереван выберет Запад, он обретет врага в лице России, а выбор Москвы означает, что Армения в лучшем случае станет губернией северного соседа. Поэтому армянские чиновники пытаются найти третий вариант, предполагающий сохранение хороших отношений одновременно с Западом, Россией и другими региональными игроками. Начавшийся накануне визит министра обороны Сурена Папикяна в Тегеран также можно оценить в этом контексте.

В ходе визита в Тегеран Папикян первым делом встретился с начальником Генштаба ВС Ирана генералом Мохаммедом Резой Багери: стороны обсудили «военное сотрудничество и вопросы региональной безопасности», как говорится в официальной информации. Позже глава оборонного ведомства Армении встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани: последний озвучил интересные политические послания. В частности, Аштиани заявил, что Тегеран придает особое значение отношениям с Арменией, но улучшение отношений со всеми соседями является одним из принципов внешней политики Ирана. Он подчеркнул, что исламская республика заинтересована в достижении мира в регионе, заявил, что против изменения границ стран региона и что Тегеран поддержит прямые переговоры с Азербайджаном и Арменией. Что касается дел региона, Аштиани отметил, что региональная безопасность должна поддерживаться странами, находящимися в нем, и любой подход, противоречащий данной политике, неприемлем. Таким образом, Иран категорически против того, чтобы Армения искала безопасность на Западе или «втягивала его в регион». Это означает, что после 44-дневной карабахской войны Иран, усиливший связи с Арменией и почти дошедший до войны с Азербайджаном, внес серьезные коррективы в свою позицию благодаря внешней политике правительства Пашиняна за последние годы.