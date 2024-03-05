7 марта состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом, находящимся с визитом в Азербайджане, сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества, о текущей ситуации в регионе, азербайджано-армянском процессе нормализации.

На встрече было выражено удовлетворение усилиями по дальнейшему укреплению стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией, отмечена важность расширения повестки этого союзничества в политической, торгово-экономической, военной, гуманитарной, образовательной, культурной сферах, в областях оборонной промышленности, энергетической безопасности, инвестиций, транспорта и коммуникаций.

Также было подчеркнуто, что Азербайджан и Турция демонстрируют образцовое партнерство в рамках двусторонних и международных организаций в вопросах борьбы с международными и региональными угрозами, проблемой миграции и по другим направлениям. Была отмечена важность интенсификации совместных мер в рамках Организации тюркских государств, являющейся одним из главных внешнеполитических приоритетов Азербайджана, продвижения новых многосторонних инициатив.

Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о последних шагах, предпринятых для установления мира между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что для мира и стабильности в регионе Армения должна отказаться от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.