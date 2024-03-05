Центр Баку будет закрыт для автомобилей

Уже с этих выходных начинает работать запрет на въезд в субботние и воскресные дни автомобилей на центральные улицы Баку.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта, будет запрещен въезд транспортных средств на территорию возле «Молоканского садика», Театра Музыкальной Комедии, Музея истории Азербайджана, посольства Франции, «Старого универмага» и т.д. Запрет также коснется расположенных в этой части Баку отрезков улиц академика Зарифы Алиевой, Абдулкерима Ализаде, Расула Рзы, Хагани, братьев Мардановых, Тарлана Алиярбекова, Гаджи Зейналабдина Тагиева и Юсифа Мамедалиева.

Исключение будет сделано лишь для ограниченного круга автовладельцев, которые живут и работают в этой части мегаполиса.