Взрыв и пожар на иранском нефтезаводе: есть жертвы

Возгорание произошло на крупном нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.

Согласно информации, пожар произошел в четверг утром. Утверждается, что на объекте раздался взрыв. Причины инцидента агентство не приводит.

В результате происшествия есть раненые, однако их точное число не указывается. Власти пока не прокомментировали произошедшее, пишет IRNA.