Финляндия наказывает за нарушение санкций ЕС

В Финляндии вынесен первый приговор бизнесмену за нарушение санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Суд приговорил к девяти месяцам условно гражданина Франции и уроженца Эстонии Габриэля Темина, который является исполнительным директором финских компаний Luminor и Siberica, занимающихся логистикой и складами.

Согласно версии следствия, подконтрольные Темину компании поставляли в Россию оборудование, которое могло использоваться в строительстве беспилотников. Прокуроры запрашивали для Темина четыре года лишения свободы.