Патрушев: Запад пытается спровоцировать сепаратизм на Северном Кавказе

США с союзниками пытаются с помощью провокаций и дезинформации запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев.

"США и их союзники продолжают вмешиваться в наши внутренние дела в целях ослабить нас изнутри, дестабилизировать обстановку, наращивают усилия по инспирированию протестных и сепаратистских процессов на Северном Кавказе, задействуют подконтрольные Западу общественные организации, активно применяют провокации, дезинформацию, технологии негативного информационно-психологического воздействия", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

"Активисты деструктивной оппозиции при поддержке иностранных некоммерческих организаций, международных организаций, зарубежных СМИ и общественных фондов провоцируют рост протестной активности в субъектах федерации округа в целях подрыва доверия граждан к органам государственной власти", - указал секретарь СБ России.