Мирзоян о преимуществах мира с Баку

В настоящее время есть возможность достичь мира с Азербайджаном, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы агентства Анадолу о процессах нормализации отношений Турция-Армения и Армения-Азербайджан в рамках прошедшего 1-3 марта Дипломатического форума в Анталье.

Мирзоян отметил, что Армения продолжает переговоры по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. «Мы продолжаем этот процесс для укрепления стабильности и мира в регионе Южного Кавказа», - заявил армянский министр.

Глава МИД сказал, что между сторонами существует ряд проблем, но по некоторым из них с Азербайджаном достигнута договоренность. Мирзоян подчеркнул, что «по двум важным вопросам - определению границ двух стран и региональных коммуникаций - подходы сторон отличаются».

Он затронул переговоры, проведенные с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Берлине, добавив, что дата новой встречи с Дж. Байрамовым пока не определена.

Мирзоян сообщил, что находится в постоянном контакте с Джейхуном Байрамовым, и надеется, что дата новой встречи будет определена в самое ближайшее время. «Сейчас у нас действительно есть возможность добиться мира», - заявил он.

В четверг, 7 марта, на совместной с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом пресс-конференции в Ереване Мирзоян заявил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном будет выгодно не только с политической, но и экономической точки зрения: «Есть ряд ключевых вопросов, но самый важный из них - взаимное признание странами территориальной целостности друг друга и дальнейший процесс делимитации и демаркации границ на основе Алматинской декларации 1991 года».

По его словам, по этим принципам Армения и Азербайджан «достигли согласия на самом высоком уровне, что подтверждено в заявлениях по итогам встреч в Праге, Сочи и Брюсселе».