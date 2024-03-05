Боксер Зейнаб Рагимова приближается к олимпийской лицензии

В итальянском городе Бусто-Арсицио продолжается I Всемирный олимпийский квалификационный турнир по боксу. В пятый день соревнований впервые в составе сборной Азербайджана на ринг вышла Зейнаб Рагимова.

Рагимова, выступающая в весовой категории 54 кг, встретилась с Агери Баев (Эфиопия) в рамках 1/16 финала. Бой завершился победой Рагимовой уже в первом раунде.

Таким образом, Зейнаб, одержавшая вторую победу подряд, вышла в 1/8 финала и стала на шаг ближе к лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Свой третий бой она проведет 9 марта. Если спортсменка сможет победить в следующих двух матчах, то получит заветную путевку.

Сегодня на ринг выйдут еще четыре азербайджанских боксера. Мехсети Гамзаева-Агамалиева (57 кг) проведет бой с Придакамон Тинтабтхай (Таиланд), Альфонсо Домингес (92 кг) встретится с Эммануэлем Рейесом Пла (Испания), Тайфур Алиев (63,5 кг) выйдет на ринг против Шиона Нишиямы (Япония), а Серхан Алиев (71 кг) проведет поединок с Александром Трофимчуком (Литва).