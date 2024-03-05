Ереван: В помощи Москвы не нуждаемся

Армения в состоянии без помощи России обеспечивать работу пограничной службы аэропорта «Звартноц», Ереван не нуждается в содействии Москвы. Такое заявление на пресс-конференции сделал глава МИД республики Арарат Мирзоян.

«Российская сторона была проинформирована об этой инициативе армянской стороны. С самого начала присутствие российской стороны в аэропорту «Звартноц» планировалось как поддержка молодой независимой Армении. Сейчас мы считаем, что Армения институционально способна осуществлять пограничную службу в аэропорту. Я думаю, что для российской стороны этого достаточно. Мы говорим о полной реализации полномочий, потребности в поддержке российской стороны мы уже не чувствуем. Конечно, мы благодарны за поддержку», - цитирует его ТАСС.