Ереван: В помощи Москвы не нуждаемся
Армения в состоянии без помощи России обеспечивать работу пограничной службы аэропорта «Звартноц», Ереван не нуждается в содействии Москвы. Такое заявление на пресс-конференции сделал глава МИД республики Арарат Мирзоян.
«Российская сторона была проинформирована об этой инициативе армянской стороны. С самого начала присутствие российской стороны в аэропорту «Звартноц» планировалось как поддержка молодой независимой Армении. Сейчас мы считаем, что Армения институционально способна осуществлять пограничную службу в аэропорту. Я думаю, что для российской стороны этого достаточно. Мы говорим о полной реализации полномочий, потребности в поддержке российской стороны мы уже не чувствуем. Конечно, мы благодарны за поддержку», - цитирует его ТАСС.
27 февраля председатель Национального собрания (парламент) Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны прекратить работу в аэропорту «Звартноц». Позднее стало известно, что депутаты правящей в Армении партии «Гражданский договор» обсуждают вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Еревана.
2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума сообщил, что не может подтвердить сообщения о том, что армянские власти обсуждают целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана. При этом, по его словам, это «вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство». 5 марта Лавров и Мирзоян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Южном Кавказе.
6 марта стало известно, что Армения направила в Россию официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту «Звартноц».