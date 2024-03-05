Ультиматум Израиля Ливану: готовится операция против «Хезболлы»

Израильские власти желают до 15 марта добиться соглашения о нормализации ситуации на границе с Ливаном, в противном случае Израиль собирается приступить к полноценной операции против движения «Хезболла», сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ.

По данным связанной с «Хезболлой» газеты «Аль-Ахбар», Израиль хочет отвода сил «Хезболлы» от границы. При этом, по версии издания, накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил спецкоординатору президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амосу Хохштейну, что продолжение атак «Хезболлы» на Израиль делает все более вероятным военный вариант решения проблемы в Ливане.

Хохштейн в свою очередь придерживается мнения, что обмен ударами на израильско-ливанской границе не удастся остановить до достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Также в Вашингтоне полагают, что для решения проблемы нужно урегулировать пограничные споры, в том числе в отношении Мазария-Шабъа - спорной территории между Израилем, Ливаном и Сирией, а также развернуть ливанских военных на юге Ливана.