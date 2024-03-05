Специалист Минздрава о том, как сберечь иммунитет смолоду

Специалист-эксперт Минздрава, терапевт Гюнай Исмаилова заявила, что для эффективного функционирования иммунной системы нужно регулярно проходить профилактические осмотры и соблюдать принципы здорового образа жизни.

Составляющей врожденного иммунитета является кожа. Она выступает внешним барьером, предотвращающим проникновение чужеродных веществ. Секрет потовых желез тоже обладает защитными свойствами, потому что кислая среда пагубно действует на некоторые бактерии. В слюне человека также содержатся ферменты, обеспечивающие защиту организма.

- Врожденный иммунитет присутствует у человека с момента рождения. Для него не имеет значения опыт столкновения с чужеродными веществами в прошлом. Он вступает в работу при первом контакте с патогеном, распознавая его по конкретным маркерам. Хотя врожденный иммунитет не всегда может с высокой точностью идентифицировать такой возбудитель, однако по сравнению с приобретенным иммунитетом его ответная реакция наступает быстрее.

Врожденный (неспецифический) иммунитет передается по наследству, а приобретенный иммунитет возникает после болезни или вакцинации.

- Существует врожденный и приобретенный виды иммунитета. Они совместно обеспечивают иммунный ответ на потенциально опасные факторы.

- Иммунитет – это система, которая выполняет защитную функцию организма. Иммунитет отвечает за распознавание чужеродных элементов и их уничтожение. Внешними факторами, которые несут опасность для человека, является микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности (вирусы, бактерии, грибы и их токсины). Иммунитет также ответственен за уничтожение мутирующих клеток в самом организме.

- Гюнай ханым, прежде всего хотелось бы узнать, что такое иммунитет?

- Какие виды врожденного иммунитета существуют?

- Врожденный иммунитет может быть специфическим или индивидуальным.

Специфический иммунитет характеризуется невосприимчивостью конкретного вида живого существа к тем или иным возбудителям. Например, есть патологии, которые встречаются у людей (холера, корь или оспа), но ими не болеют животные. Это же правило работает и в обратную сторону: для человека не являются опасными некоторые заболевания, встречающиеся у животных (например, пироплазмоз собак).

Индивидуальный врожденный иммунитет у разных людей отличается. Он передается ребенку от родителей генетически, а также внутриутробно от матери. Ребенок получает антитела, которые помогают ему бороться с чужеродными клетками.

На клеточном уровне иммунитет представлен различными видами «белых» клеток крови (моноцитами, макрофагами, базофилами, нейтрофилами и эозинофилами). У каждого вида лейкоцитов есть своя определенная функция. На молекулярном уровне защитными свойствами наделены некоторые белки и ферменты.

- Также хотелось бы узнать об особенностях и видах приобретенного иммунитета…

- Приобретенный иммунитет формируется в течение всей жизни и является уникальной формой защиты организма. У каждого человека приобретенный иммунитет индивидуален. В отличие от врожденного иммунитета, приобретенному иммунному ответу требуется время, чтобы распознать и запомнить «врага». Но при следующей встрече реакция организма будет намного быстрее. Иммунные клетки уже знакомы с этим патогеном и знают, как нужно действовать.

Приобретенный иммунитет бывает естественным и искусственным. В свою очередь, естественный иммунитет делится на активный и пассивный. Активный приобретенный иммунитет формируется после перенесенного заболевания. Пассивный же приобретается от матери посредством грудного вскармливания. Антитела, передающиеся ребенку с грудным молоком, защищают его примерно до полугода. Далее организм малыша начинает синтезировать антитела самостоятельно.

Искусственный иммунитет приобретается за счет постановки вакцин или сывороток. Вакцина содержит в себе убитые или ослабленные микроорганизмы и вводится здоровым людям. Предварительно необходим осмотр врача, чтобы исключить любые инфекционные заболевания в остром периоде или любые другие противопоказания к вакцинации.

Для достижения эффекта от вакцины требуется время. Поэтому вакцинацию необходимо пройти не в разгар эпидемии, а до ее начала, чтобы иммунная система успела отреагировать и выработать достаточное количество антител.

В отличие от вакцины, сыворотка содержит готовые антитела, после чего формируется искусственный пассивный иммунитет. Такая защита сохраняется на непродолжительное время. Введение сыворотки показано для профилактики определенного заболевания. Например, при укусе животного или во время эпидемии для получения быстрого эффекта.

- В чем разница между вакциной и сывороткой?

- Основное отличие вакцины и сыворотки заключается в составе. Вакцина содержит инактивированные или ослабленные микроорганизмы, которые являются антигеном. В ответ на них в организме синтезируются антитела. В составе сыворотки уже готовые антитела, обеспечивающие защиту уже в день введения.

- Каковы признаки пониженного иммунитета?

- К симптомам ослабленной иммунной системы относятся частое воздействие респираторных вирусных инфекций, бактериальных инфекций, грибковых инфекций, а также наличие длительно незаживающих ран.

- Как сон влияет на иммунитет?

- Режим сна - одно из главных условий крепкого иммунитета. Это важный процесс, в ходе которого происходит обработка поступившей за день информации, обновление клеток и восполнение сил организма. При недостатке сна иммунная система ослабевает и скорость реакции на возбудителя заболевания замедляется.

Количество сна должно составлять не меньше 7-8 часов. Недостаток полноценного сна – один из важнейших факторов, ослабляющих иммунную систему.

- Хотелось бы узнать о роли питания в укреплении иммунитета...

- Для адекватной работы иммунитета необходимо правильное питание, предполагающее потребление суточной нормы белка, достаточного количества овощей и фруктов. Белок является основным составляющим клеток иммунной системы, поэтому важно следить за его количеством в рационе.

Для здоровой иммунной системы необходимо отдавать предпочтение продуктам, выращенным в естественных условиях. Помимо этого, для полноценного функционирования всех органов важно употреблять достаточное количество жидкости в день.

- Как стресс влияет на иммунную систему?

- Эмоциональное состояние напрямую влияет на нашу иммунную систему. Постоянный стресс, длительная агрессия или гнев, депрессия и даже длительная социальная изоляция становятся причиной обострения хронических заболеваний и увеличения риска приобретения новых заболеваний. И наоборот, положительные эмоции и увлечения (медитации, рукоделие, просмотр смешных и добрых фильмов) позволяют организму быстрее справляться с инфекциями.

- Что следует сделать, чтобы повысить иммунитет?

- Иммунная система человека — сложная и многоуровневая. И для того, чтобы эта система оставалась крепкой, нужно заботиться о своем здоровье, регулярно проходить профилактические осмотры, избегать стрессов, больше двигаться, соблюдать принципы здорового образа жизни. В таком случае иммунная система будет эффективно выполнять свои функции.