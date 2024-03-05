ФСБ России предотвратила вооруженное нападение на прихожан одной из московских синагог, готовившие его члены ячейки «Исламского государства» нейтрализованы в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» в Афганистане «Вилаят Хорасан», члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы», - сообщили в ЦОС.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что боевики международной террористической организации ведут подготовку нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия», - отметили в ФСБ.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», - сообщили в ЦОС.

В ходе следственных действий по месту проживания «террористов» в Калужской области обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.