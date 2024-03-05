ХАМАС уезжает ни с чем

Переговоры между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной с участием посредников возобновятся в Каире в ближайшие дни. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источника, делегация ХАМАС "покидает египетскую столицу, чтобы проконсультироваться с руководством движения по поводу [условий] перемирия". Согласно его утверждению, "переговоры [в Каире] возобновятся в ближайшие дни". По информации телеканала, "консультации продолжатся между всеми сторонами для достижения перемирия в Газе до наступления священного поста в месяц Рамазан".

Некоторое время назад, как передал телеканал Al Jazeera, многосторонние консультации по Газе завершились без достижения каких-либо договоренностей между ХАМАС и израильской стороной. Как указали источники телеканала, израильская сторона отклонила требования ХАМАС о "постоянном прекращении огня, выводе армейских подразделений с территории сектора и возвращении перемещенных лиц без каких-либо условий". По имеющейся информации, между ХАМАС и израильской стороной остаются "большие препятствия", преодолеть которые не удается. Посредники пытались сблизить позиции сторон, но пока этого сделать не смогли.