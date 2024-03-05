Открываются рейсы Челябинск – Баку

С 3 апреля начнут летать самолеты из Челябинска в Баку (Азербайджан). Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Челябинска.

Отмечается, что обслуживающая данный маршрут авиакомпания «ИрАэро» уже открыла продажи билетов на рейсы Баку – Челябинск.

Полеты будут осуществляться по средам в период с 3 апреля по 23 октября самолетами «Суперджет-100».

Согласно расписанию, вылет из Баку запланирован в 13:00, прибытие в Челябинск – в 16:50. Обратно лайнер будет вылетать в 18:00 и посадка – в 20:00. Длительность перелета составит три часа.