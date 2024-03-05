В России назвали мишени в Германии для «ответного удара» за Крымский мост

Российский телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» отреагировал на прослушку Россией немецких офицеров и представил инфографику с четырьмя мостами Германии, которые могут стать ответной целью, если Украина атакует Крымский мост немецкими ракетами Taurus, пишет Bild.

Телеведущий перечислил: Фемарнзундский мост, Рюгенский мост, Мост Гогенцоллернов в Кельне и Магдебургский водный мост.

«Есть на что посмотреть через ракетный прицел. Жаль будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко. Уверен, после опубликованной аудиозаписи совещания генералов Бундесвера с целью уничтожить наш Крымский мост и наш Генштаб проведет свою рекогносцировку по поводу аналогичных ответных целей в Германии.

Высокоточный гиперзвук решит задачу неуклонно. Ну а по какому поводу? Наш красавец Крымский мост строила вся страна, он стал вдохновением, транспортной артерией и архитектурным шедевром. И вдруг какие-то недобитые немцы сидят и целятся в него», - сказал он.