Путин похвалил военную авиацию после потери 15 самолетов

«Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что «в своей работе большое внимание уделяет вопросам войны в Украине». «И для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое (в 2023 году) происходило на поле боя в зоне специальной военной операции», — добавил Путин.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киеву удалось сбить 15 российских военных самолетов с начала февраля. Только за последние дни февраля и начало марта ВСУ уничтожили семь бортов. Среди них современные истребители-бомбардировщики Су-35 и Су-34, а также «летающий радар» А-50, который был подбит над Азовским морем.