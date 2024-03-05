Индия стянула военных на границе с Китаем

Индия увеличила численность своих войск на границе с Китаем на 10 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на неназванные военные источники сообщило агентство Bloomberg.

Индия пошла на этот шаг для укрепления защиты своей границы в районе территориального спора с Пекином. На север южноазиатской республики направлены военнослужащие, ранее дислоцированные на западной границе. Они присоединятся к уже расположенному там воинскому контингенту в составе девяти тысяч индийских солдат. Объединенным военным силам предстоит охранять участок границы протяженностью 532 км, который отделяет Тибетский автономный район КНР от северных индийских штатов Уттаракханд и Химачал-Прадеш.

Как отметило агентство, "беспрецедентная переброска войск на этот участок границы подчеркивает как стратегическую важность региона, так и его растущую чувствительность в глазах руководства Индии".

Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница, две страны разделяет линия фактического контроля (ЛФК), что остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в горных районах.