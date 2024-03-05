Бунт министра обороны. Улицы взорвутся? заметки Эйнуллы Фатуллаева, политическое отступление
Переговоры с ХАМАС сорваны, израильская армия застряла в Хан-Юнисе, угроза войны с «Хезболла» нарастает, а правительство Нетаньяху увязло во внутренних распрях…
Ко всему прочему, в Израиле нарастает этническая неприязнь между евреями и арабами. Евреи шепчутся о непозволительно восторженном поведении «пятой колонны» - израильских арабов в дни кровавого террора, в Иерусалиме арабы нападают на евреев. Словом, судьба израильского государства окутана мраком.
А тем временем впервые за последние десятилетия израильская армия провела крупнейший рейд в Рамалле. ЦАХАЛ, открыто игнорируя правовые проволочки, без особых санкций с легкостью вторгается в пределы Палестинской автономии. Спецоперация на Западном берегу идет вразрез с концепцией уставшего Байдена о создании пресловутого Палестинского государства. Для израильтян Байден – старая «хромая утка», с которым они почему-то уже попрощались раньше самих американцев. Этот закономерный вопрос приводит в бешенство израильтян: «А если все же он победит? Ведь когда-то и Альберт Гор раньше времени уселся в президентское кресло, но победил в конечном итоге Буш?» Правая и ортодоксальная часть израильского общества полагает, что в случае победы Байдена Израиль ожидает катастрофа. Почему же? Какую модель хочет насадить Байден в Израиле?
Нынешняя администрация президента США предлагает Ближнему Востоку план урегулирования, который израильтянами, во всяком случае, консервативно-реакционной частью общества, воспринимается в штыки. Байден предлагает нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией в обмен на создание демилитаризованного Палестинского государства. Белый дом хочет реализовать задумку, при которой гарантом Палестины станут войска Египта. А главными донорами – саудиты с Эмиратами. План американцев подразумевает интеграцию Газы с Западным берегом.
Но Нетаньяху и слышать не хочет об этой концепции, которая с восторгом была воспринята в Эр-Рияде и Абу-Даби. Еще бы! Взамен Саудовская Аравия с ОАЭ получит военно-политический пакт с США, гарантирующий их безопасность от Ирана.
Вот американцы и продолжают атаковать правительство Нетаньяху. На Биби наступают в самом Иерусалиме. «Милый враг» Ганц все еще не вернулся из англосакского вояжа, выступая при живом премьер-министре в образе лидера страны в Вашингтоне и Лондоне. Чем завершится новый виток конфронтации Нетаньяху с главой так называемого военного кабинета – еще очень большой вопрос. Но переодетый в либеральный пиджак солдафон Ганц — это только безобидный цветочек в сравнении с растущим снежным комом, катящимся на Биби.
Накануне Госкомиссия Израиля выдвинула официальное обвинение против Нетаньяху: премьер-министр признан виновным и понесет личную ответственность за события трехлетней давности – трагической давки людей на горе Мерон во время одной из церемонии ортодоксов. Наряду с антикоррупционным судебным процессом в Иерусалиме, вину за гибель 45 человек и ранение 150 хасидов тоже возложили на Биби. Нетаньяху мгновенно отреагировал, обвинив лидера оппозиции, экс-главу правительства Яира Лапида в организации этой провокации. Еще один пас Байдену со стороны либералов!
Но после цветочка Ганца и снежного кома Лапида последовала и ягодка с вишенкой на отравленном для Биби торте.
В Израиле еще один бунт – на премьер-министра пошел и министр обороны Йоав Галант. Представляете, министр обороны отказывается подчиняться главе правительства? Где же это видано?! В Израиле с его странной, запутанной и хрупкой парламентской демократией. Личный конфликт Нетаньяху с Галантом достиг апогея. Они даже не разговаривают! С того самого дня, когда Галант подверг открытой критике Нетаньяху за попытку «конституционной реформы», открывавшей путь к авторитаризации страны. Нетаньяху не удалось убрать Галанта тогда. Он бессилен в борьбе с ним и сейчас.
И Галант углубляет конфликт: министр обороны обратился к народу с воззванием, отказавшись представлять в парламент законопроект, освобождающий ультраортодоксов от службы в армии. Знаете ли, что это означает? Дело в том, что при формировании правительства Нетаньяху взял на себя обязательство перед ортодоксами протолкнуть закон, освобождающий студентов религиозных школ от службы в армии. И обещанное время истекает в конце этого месяца. Вступивший в конфликт с главой правительства министр обороны отказывается выносить проект.
Как заявил вчера министр, он может сделать это лишь в одном случае – при одобрении американского протеже, главы военного кабинета Бени Ганца. Теперь вопрос: как вы думаете, преподнесет ли такой подарок Ганц своему «милому врагу»? Если нет, то и в этом случае правящая коалиция рухнет. Ортодоксы готовы ждать лишь до конца этого месяца. Вот вам: либералы подвели еще одну ниточку к рукам кукловода. А он, этот безжалостный кукловод, наматывает веревочки на шею Биби.
Но это не все! Одни плохие новости для правительства Израиля. Американцы готовят еще один сюрприз Нетаньяху. Буквально со дня на день Вашингтон готовится вынести на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию «о немедленном прекращении огня в Газе». Текст документа уже оказался в распоряжении канцелярии премьер-министра. Вне всяких сомнений, впервые с начала российского вторжения в Украину Совбез ООН достигнет по этому крамольному вопросу мировой повестки паритета и консенсуса. Как ни странно, но позиции коллективного Запада, России и Китая в этом вопросе полностью совпадают.
Байден загоняет Нетаньяху в угол. И не оставляет ему других шансов. В это же время происходит усиление позиции партии-сторонницы «хороших отношений с Россией». В их числе многие политики, в том числе и Авигдор Либерман. Однако произошедшие геополитические сдвиги закрывают пути Израиля и к России с Китаем. Как это возможно? Ведь в нынешней международной ситуации там, где Россия, там и Иран. Фактически по всем вопросам международной повестки Москва и Тегеран выступают как минимум с позиции сторон, которые «сверяют часы». Тем более в палестинском вопросе. То есть Нетаньяху попал в ловушку. На Запад ему путь закрыт. Байден и лидеры Евросоюза требуют остановить войну. Что равносильно в случае Нетаньяху политическому краху. К России не подашься. Там Иран. А где Иран, там и «Хезболла» с «ХАМАС», с которыми Израиль находится в состоянии войны. Что же делать?
По мнению еще одного главного противника мессиански настроенных израильтян – бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, на которого повесили провал Израиля во второй Ливанской войне в 2006 году, если Байден усилит давление на Израиль, чтобы тот принял его сделку, провал Нетаньяху неминуем.
Все больше авторитетных голосов склоняются к революционному сценарию развития ситуации. В их числе и известный Чарльз Фрейлих, бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля, говорит, что «если Нетаньяху окончательно настроит США против себя, откажется от нормализации отношений с Саудовской Аравией, рискнет эскалацией на севере, пожертвует заложниками – и все это на фоне начала войны, состояния экономики, судебной реформы, бесконечного пустого позерства, – улицы взорвутся».
(Продолжение следует)