Эйнулла Фатуллаев, Тель-Авив 16:31

Переговоры с ХАМАС сорваны, израильская армия застряла в Хан-Юнисе, угроза войны с «Хезболла» нарастает, а правительство Нетаньяху увязло во внутренних распрях… Ко всему прочему, в Израиле нарастает этническая неприязнь между евреями и арабами. Евреи шепчутся о непозволительно восторженном поведении «пятой колонны» - израильских арабов в дни кровавого террора, в Иерусалиме арабы нападают на евреев. Словом, судьба израильского государства окутана мраком. А тем временем впервые за последние десятилетия израильская армия провела крупнейший рейд в Рамалле. ЦАХАЛ, открыто игнорируя правовые проволочки, без особых санкций с легкостью вторгается в пределы Палестинской автономии. Спецоперация на Западном берегу идет вразрез с концепцией уставшего Байдена о создании пресловутого Палестинского государства. Для израильтян Байден – старая «хромая утка», с которым они почему-то уже попрощались раньше самих американцев. Этот закономерный вопрос приводит в бешенство израильтян: «А если все же он победит? Ведь когда-то и Альберт Гор раньше времени уселся в президентское кресло, но победил в конечном итоге Буш?» Правая и ортодоксальная часть израильского общества полагает, что в случае победы Байдена Израиль ожидает катастрофа. Почему же? Какую модель хочет насадить Байден в Израиле?

Нынешняя администрация президента США предлагает Ближнему Востоку план урегулирования, который израильтянами, во всяком случае, консервативно-реакционной частью общества, воспринимается в штыки. Байден предлагает нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией в обмен на создание демилитаризованного Палестинского государства. Белый дом хочет реализовать задумку, при которой гарантом Палестины станут войска Египта. А главными донорами – саудиты с Эмиратами. План американцев подразумевает интеграцию Газы с Западным берегом. Но Нетаньяху и слышать не хочет об этой концепции, которая с восторгом была воспринята в Эр-Рияде и Абу-Даби. Еще бы! Взамен Саудовская Аравия с ОАЭ получит военно-политический пакт с США, гарантирующий их безопасность от Ирана. Вот американцы и продолжают атаковать правительство Нетаньяху. На Биби наступают в самом Иерусалиме. «Милый враг» Ганц все еще не вернулся из англосакского вояжа, выступая при живом премьер-министре в образе лидера страны в Вашингтоне и Лондоне. Чем завершится новый виток конфронтации Нетаньяху с главой так называемого военного кабинета – еще очень большой вопрос. Но переодетый в либеральный пиджак солдафон Ганц — это только безобидный цветочек в сравнении с растущим снежным комом, катящимся на Биби. Накануне Госкомиссия Израиля выдвинула официальное обвинение против Нетаньяху: премьер-министр признан виновным и понесет личную ответственность за события трехлетней давности – трагической давки людей на горе Мерон во время одной из церемонии ортодоксов. Наряду с антикоррупционным судебным процессом в Иерусалиме, вину за гибель 45 человек и ранение 150 хасидов тоже возложили на Биби. Нетаньяху мгновенно отреагировал, обвинив лидера оппозиции, экс-главу правительства Яира Лапида в организации этой провокации. Еще один пас Байдену со стороны либералов!

Но после цветочка Ганца и снежного кома Лапида последовала и ягодка с вишенкой на отравленном для Биби торте. В Израиле еще один бунт – на премьер-министра пошел и министр обороны Йоав Галант. Представляете, министр обороны отказывается подчиняться главе правительства? Где же это видано?! В Израиле с его странной, запутанной и хрупкой парламентской демократией. Личный конфликт Нетаньяху с Галантом достиг апогея. Они даже не разговаривают! С того самого дня, когда Галант подверг открытой критике Нетаньяху за попытку «конституционной реформы», открывавшей путь к авторитаризации страны. Нетаньяху не удалось убрать Галанта тогда. Он бессилен в борьбе с ним и сейчас. И Галант углубляет конфликт: министр обороны обратился к народу с воззванием, отказавшись представлять в парламент законопроект, освобождающий ультраортодоксов от службы в армии. Знаете ли, что это означает? Дело в том, что при формировании правительства Нетаньяху взял на себя обязательство перед ортодоксами протолкнуть закон, освобождающий студентов религиозных школ от службы в армии. И обещанное время истекает в конце этого месяца. Вступивший в конфликт с главой правительства министр обороны отказывается выносить проект. Как заявил вчера министр, он может сделать это лишь в одном случае – при одобрении американского протеже, главы военного кабинета Бени Ганца. Теперь вопрос: как вы думаете, преподнесет ли такой подарок Ганц своему «милому врагу»? Если нет, то и в этом случае правящая коалиция рухнет. Ортодоксы готовы ждать лишь до конца этого месяца. Вот вам: либералы подвели еще одну ниточку к рукам кукловода. А он, этот безжалостный кукловод, наматывает веревочки на шею Биби.