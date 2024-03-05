Туск: Европа находится в предвоенной эпохе

Европа живет в предвоенной эпохе. Причин капитулировать перед злом нет, поскольку ее потенциал сильнее, чем у нападающих, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Времена блаженного спокойствия закончились. Послевоенная эпоха прошла. Мы живем в новые времена, в предвоенную эпоху. На самом деле для некоторых наших братьев это уже даже не предвоенное время. Это полномасштабная война в ее самой жестокой форме", - заявил Туск.

Также он сказал, что вина мира в том, что в ежедневный лексикон снова добавились "бомбардировки", "ракетные обстрелы", "геноцид" и другое.

По его словам, Европа хотела развиваться в послевоенном мире, но сегодня время четко признать то, что мир стоит перед простым выбором - брать на себя борьбу, защиту границ и территорий или же упасть.

"Нет никаких объективных причин капитулировать перед злом. Потенциал Европы - экономический, финансовый, демографический, моральный - является большим, чем потенциал тех, кто на нас нападает. Сегодня очень важно, чтобы Европа верила в свою силу. Также, когда речь идет о нашей обороноспособности, мы не можем жить иллюзиями. Никто не заменит нас в этой борьбе за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами являемся лучшими гарантами нашей безопасности и нашего единства", - добавил Туск.