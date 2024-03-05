О туризме между Азербайджаном и Россией

Дорожная карта по развитию туризма между Азербайджаном и Россией позволит к 2027 году выйти на показатель в 1 млн поездок в год, считает замминистра экономразвития РФ Владимир Ильичев.

На ближайшие три года она станет ключевым документом, по которому двум странам предстоит работать в области туризма, решать задачи по разработке совместных маршрутов и туристических проектов.

"Нашим странам важно наращивать текущие показатели, стремиться к созданию общего туристического пространства. Тем более что для развития туризма у России и Азербайджана есть все необходимое – самобытная культура, уникальная природа и гостеприимные люди", – сказал Ильичев.