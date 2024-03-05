Американская торговая палата в Азербайджане поздравляет с 8 Марта

Этот знаменательный день дает возможность задуматься о прогрессе, которого мы достигли в обеспечении гендерного равенства, как свидетельстве неоценимого вклада женщин в наше общество. Сегодняшний день также является напоминанием нам о работе, которая еще предстоит каждой женщине, чтобы расти дальше и достичь большего, говорится в поздравлении президента Американской торговой палаты в Азербайджане.

В преддверии празднования Международного женского дня 8 Марта мне приятно передать самые теплые поздравления всем женщинам Азербайджана, в том числе женщинам, работающим в Американской торговой палате в Азербайджане.

Я с гордостью могу отметить, что Американская торговая палата в Азербайджане демонстрирует свою полную приверженность работе по расширению прав и возможностей женщин в соответствии с политикой правительства страны. Мы признаем важную роль, которую женщины играют в ускорении экономического роста и содействии инновациям, и стремимся создать благоприятную среду, в которой женщины могут преуспеть в своей карьере и оказать долгосрочное влияние на общество.

С особым уважением мы отмечаем 8 марта как страна-победительница, и хотелось бы еще раз выразить уважение женщинам, воспитавшим героев-патриотов и внесших большой вклад в нашу государственность.

Женщины Азербайджана были движущей силой на пути нашего народа к независимости и прогрессу. Своей непоколебимой моральной силой и решимостью они привили молодому поколению глубокий патриотизм и верность национальным идеалам. Именно это поколение, являющееся доказательством неоценимых заслуг азербайджанской женщины, выступило символом силы духа нашего народа и проявило себя в 44-дневной Отечественной войне.

В своем выступлении на церемонии приведения к присяге президент Ильхам Алиев подчеркнул важность укрепления семьи как краеугольного камня нашей национальной идентичности и безопасности, а также роли азербайджанской женщины в ее центре.

Исторически азербайджанское общество проявляло большое уважение к женщинам, глубоко уважая роль материнства и бережно храня уникальные национальные ценности. Такие личности, как Томрис, Хатиба ханым, Махинбану, Хуршудбану Натаван и Лейла Мамедбекова, обогатили наше культурное наследие, вдохновили поколения своим выдающимся вкладом и оставили нам ценное наследие. От женских персонажей в произведениях великого Низами до таких исторических героев, как Нигяр и Хаджар, азербайджанские женщины отличались мудростью, храбростью и самоотверженностью. Более того, в ХХ веке, в годы первой Независимой Республики и Советской власти, азербайджанские женщины внесли важный вклад в прогресс нации, используя имеющиеся возможности. Следует отметить, что Азербайджан предоставил женщинам право голоса в 1918 году, опередив многие другие страны с историей демократического развития. Как отмечал Гаджи Зейналабдин Тагиев: «Образованная женщина – образованная мать, а образованная мать дает своим детям богатый кругозор». Этот подход актуален и сегодня. Неслучайно сегодня женщины продолжают подниматься на руководящие должности в азербайджанском обществе, и достигли таких вершин, как вице-президентство, председательство и членство в парламенте страны.

Несомненно, женщины всегда играли важную роль в руководстве AmCham, повышая нашу способность эффективно решать проблемы. В соответствии с рекомендациями, данными президентом Ильхамом Алиевым в 2014 году, когда он принимал нашу делегацию, с тех пор приверженность расширению прав и возможностей женщин стала долгосрочным приоритетом для AmCham. Мы постоянно увеличиваем представительство женщин в нашем совете директоров и реализовали ряд инициатив, включая недавний документ с изложением позиции по расширению прав и возможностей женщин. Продвижение гендерного равенства и создание благоприятной среды для профессионального развития женщин постоянно находится в центре нашего внимания.

В заключение хотелось бы отметить, что стратегии AmCham, включая ее приверженность продвижению прав и возможностей женщин, всегда соответствуют политике правительства. В этот Международный женский день давайте подтвердим нашу приверженность расширению прав и возможностей женщин и построению более инклюзивного общества для всех.

Сердечно поздравляю каждого из вас еще раз с этим особенным днем!

Искренне,

Наргиз Насруллаева-Мудуроглу

Президент Американской торговой палаты в Азербайджане.