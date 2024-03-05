Си Цзиньпин призвал армию готовиться

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы координировать подготовку к военным конфликтам на море, защищать морские границы и интересы страны. Как передает Reuters, об этом он заявил на ежегодном заседании парламента Китая.

Сообщается, что, по словам главы КНР, стране необходимо создать систему защиты киберпространства и улучшить способность поддерживать национальную сетевую безопасность.

«Си Цзиньпин призывает готовиться к военным конфликтам на море», — говорится в сообщении издания.