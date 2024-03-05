Azerbaijan Fish Farm – крупнейшая компания в стране, специализирующаяся на выращивании и разведении осетровых пород рыб и производстве черной икры. Следуя принципам устойчивого развития, флагманский продукт компании, икра Baku Caviar, установил стандарт этичного производства икры в Каспийском регионе.

Azerbaijan Fish Farm с гордостью объявляет о своем участии в крупнейшей выставке рыбной продукции в Бостоне, США, которая пройдет с 10 по 12 марта.

На выставке компания представит черную икру Baku Caviar, первый икорный бренд в Каспийском регионе, который придает особое значение экологической устойчивости и производит икру с заботой о природе. За каждую проданную банку икры выпускается 10 осетров в Каспийское море, что является важным вкладом в восстановление и восполнение популяции краснокнижных осетров.

Участие Azerbaijan Fish Farm на выставке подчеркивает его роль в продвижении азербайджанской икры на мировом рынке и поддержку экологически устойчивого производства.