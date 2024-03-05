Медведев все отрицает

Никто не планировал наносить удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена - попали бы", - написал Медведев в Telegram-канале, комментируя произошедший 6 марта в Одессе недалеко от кортежа Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса взрыв.

Вчера сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. Позже Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, что в результате обстрела Одессы есть погибшие и раненые. По его словам, во время удара он вместе с премьер-министром Греции находился в порту.