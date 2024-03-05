В агентстве DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе с министром труда и социальной защиты Российской Федерации Антоном Котяковым.

Как сообщили в министерстве, делегация сначала посетила Центр DOST № 1 при агентстве DOST. Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев проинформировал гостей об агентстве DOST и его центрах.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области труда, программ активной занятости, предотвращения неформальной занятости, социальной защиты, социальных услуг, инвалидности и реабилитации, применения современных технологий.