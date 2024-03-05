Швеция официально вступила в НАТО
Швеция официально присоединилась к НАТО, соответствующий протокол опубликовали на сайте Госдепа США.
«Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года», - говорится в сообщении Госдепартамента.
Швеция и Финляндия вместе подали заявку на вступление в альянс в мае 2022 года. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступит в Конгрессе с речью «О положении страны», в которой объявит в том числе о присоединении Швеции к альянсу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!