Продлен арест Эльнары Гасымовой и Хафиза Бабалы

В Хатаинском районном суде 7 марта было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста в отношении журналиста-расследователя Хафиза Бабалы.

Как сообщает haqqin.az, решением суда срок ареста Бабалы продлен еще на три месяца.

Кроме того, Хатаинский районный суд продлил на три месяца срок ареста журналистки Abzas Media Эльнары Гасымовой.

Напомним, Хафизу Бабалы и Эльнаре Гасымовой предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, осуществленная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

