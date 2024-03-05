В Ереване заявили о «постоянном контакте» между Эрдоганом и Пашиняном

Между лидерами Турции и Армении Реджепом Тайипом Эрдоганом и Николом Пашиняном «есть постоянный контакт». Так сказал глава МИД Арарат Мирзоян в интервью Anadolu.

По словам Мирзояна, Ереван заинтересован в установлении дипломатических отношений и активизации контактов «между людьми и культурами».

Глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что постоянный контакт между лидерами двух стран «обеспечивает положительную динамику».

Мирзоян заявил, что стороны сейчас обсуждают проект восстановления моста Ани на границе двух государств. Достигнуты также некоторые договоренности по строительству инфраструктур и дорог в приграничных регионах.