В России беспилотник атаковал металлургический комбинат

На территории металлургического комбината «Северстали» в Череповце Вологодской области произошел взрыв, сообщило местное издание «Череповецкая истина».

По его данным, из-за атаки беспилотника взорвалась одна из индукционных печей.

В пресс-службе «Северстали» сообщили, что на доменном производстве Череповецкого металлургического комбината «произошел технологический инцидент», в результате чего никто не пострадал, а один из агрегатов «выведен в запланированный ранее ремонт». О том, что предприятие атаковал дрон, в компании не сообщили.

Информацию об атаке беспилотника подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, дрон неустановленного образца упал в районе доменной печи. Глава региона отметил, что никто не пострадал, а работа печи не нарушена. На месте происшествия работают оперативные и следственные службы.