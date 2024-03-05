Минобороны Казахстана опровергает информацию РИА Новости

Казахстан не поставляет вооружения в Украину, сообщило Министерство обороны страны в официальном телеграм-канале.

«Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспорт» о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности», — сообщило министерство Казахстана.

Ведомство отметило, что в Казахстане с 2022 года запрещен экспорт вооружения и военной техники.

«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — заявило Минобороны Казахстана.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспортом» по поводу закупок продукции российского ВПК. В частности, речь шла о комплектующих к парашютно-тормозным системам для самолетов Су-24 и МиГ-29.