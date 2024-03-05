Новое уголовное дело завели на экс-депутата Гусейна Абдуллаева

В отношении арестованного экс-депутата Гусейна Абдуллаева возбуждено новое уголовное дело. Как стало известно haqqın.az, Абдуллаева обвиняют в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

Адвокат Расул Джафаров подтвердил haqqin.az данную информацию.

Напомним, Гусейн Абдуллаев в 2018 году был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) УК Азербайджана. В 2019 году он был приговорен к 6 годам тюрьмы. Срок ареста Абдуллаева истекает в апреле этого года.

Решением Бинагадинского районного суда по новому уголовному делу в отношении Абдуллаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.