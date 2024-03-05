Врачебная халатность стоила ребенку жизни

Прокуратура Кюрдамирского района возбудила уголовное дело в связи со смертью 5-летнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, несмотря на то, что ребенку (2019 г.р.) провели медицинское обследование в Кюрдамирской центральной районной больнице, врачи не смогли выявить у него геморрагическую пневмонию легких, которая вскоре привела к его смерти.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана, проводится предварительное расследование.