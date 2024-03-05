Лига Европы: удастся ли «Карабаху» прервать 34-матчевую серию «Байера»? Стартовые составы; обновлено 20:54
Объявлены стартовые составы «Карабаха» и «Байера».
«Карабах»: Андрей Лунев, Марко Вешович, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Торал Байрамов, Патрик Андраде, Марко Янкович, Леандро Андраде, Яссин Бензиа, Абделла Зубир, Жуниньо.
«Байер»: Матей Коварж, Алехандро Гримальдо, Эдмонд Тапсоба, Джонатан Та, Одилон Коссуну, Амин Адли, Роберт Андрих, Эсекиель Паласиос, Нейтан Телла, Борха Иглесиас, Адам Гложек.
*** 19:24
Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется первый матч 1/8 финала Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и немецким «Байером».
Судить встречу будет бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастиеном. На VAR также будут работать французские рефери – Бенуа Мильо и Эрик Ваттелье.
«Карабах» и «Байер» уже встречались в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. На групповой стадии в Леверкузене немцы легко победили со счетом 5:1, а в Баку вырвали победу лишь в добавленное время – 1:0.
«Байер» уверенно занял 1-е место в группе и напрямую вышел в 1/8 финала. «Карабах» же смог в борьбе за 2-ю позицию оставить позади норвежский «Мольде» и шведский «Хэккен». В 1/16 финала агдамцы в драматичном противостоянии одолели португальскую «Брагу» - 4:2, 2:3.
Немецкий клуб уверенно лидирует в чемпионате Германии. Команда не проигрывает 34 матча подряд, одержав в этих играх 30 побед. Удастся ли чемпиону Азербайджана прервать эту серию, сотворив сенсацию, о которой будет говорить вся Европа?
Ответный матч состоится 14 марта в Леверкузене.