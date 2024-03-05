Майя Санду: Если Путина не остановить...

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия «возобновляет усилия» по дестабилизации ее страны, и предупредила, что если президента РФ Владимира Путина «не остановить» в Украине, он останется «угрозой» для остальной Европы.

«Если агрессор не будет остановлен, он пойдет дальше, и линия фронта будет становиться все ближе. Ближе к нам. Ближе к вам. Европа должна выступить единым фронтом. Агрессию надо отразить мощной силой», - сказала Санду на церемонии подписания в Париже соглашения с Францией о сотрудничестве в сфере обороны и экономической «дорожной карты» в четверг, 7 марта. Ее слова приводит Deutsche Welle.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Молдову в непоколебимой поддержке. «...Франция вновь заявляет о непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее международно признанных границах», - подчеркивается в совместном заявлении по итогам встречи двух президентов.

«Молдавское государство должно быть в состоянии защитить свой нейтралитет, территорию и население и содействовать региональной и международной безопасности», - подчеркнули Санду и Макрон в совместном заявлении.

Макрон также заверил Санду в том, что Франция полностью поддерживает проводимые в Молдове реформы с целью в перспективе вступить в Европейский Союз.