Starlink у россиян: в США начали расследование против компании Маска

Представители Демократической партии в Палате представителей США инициировали проверку в отношении компании Илона Маска SpaceX, чтобы установить, пыталась ли она предотвратить использование спутникового интернет-сервиса Starlink войсками РФ во время военных действий против Украины. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Законодатели хотят проверить, приняла ли компания Илона Маска адекватные меры безопасности, чтобы помешать России. Представители демократов Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо в SpaceX с требованием, чтобы компания сообщила о жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов Starlink, в том числе в оккупированных Россией регионах Украины. Законодатели заявили, что их встревожили заявления украинских разведчиков о том, что российские войска разместили терминалы Starlink на востоке Украины.

Законодатели предупредили президента SpaceX Гвинна Шотвелла, что использование Россией Starlink «представляет серьезную угрозу для безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США».

«Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих мер предосторожности и политики», - написали Раскин и Гарсия.

В феврале 2024 года украинская разведка и СМИ стали сообщать о появлении терминалов в российских частях. Их тысячи и они там «уже достаточно долгое время», сказал The Wall Street Journal начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, терминалы стали закупать частные российские фирмы-посредники, которые затем направляют их в зону «спецоперации».

В начале февраля издание ComNews писало, что Starlink продают уже более 10 российских онлайн-магазинов.

Маск ранее отвечал, что Starlink не продается в Россию «ни напрямую, ни опосредованно». Оборудование могли покупать незаконно в соседних странах через посредников, пишут конгрессмены.

У конгрессменов «возникают вопросы» относительно эффективности мер контроля в SpaceX за соблюдением санкций США. Они просят компанию сообщить о действиях по предотвращению незаконной продажи терминалов и ликвидации возможных уязвимостей в системе безопасности.