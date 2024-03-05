Зеленский надеется на участие Ильхама Алиева в Саммите мира по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.
«Примите мои сердечные поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Желаю Вам новых больших успехов в обеспечении безопасности, экономического развития и благополучия азербайджанского народа», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
Президент Украины выразил уверенность, что «переизбрание Вас на пост президента будет способствовать дальнейшему укреплению наших двусторонних связей и выведет украино-азербайджанское сотрудничество на новый динамичный уровень».
«Взаимная поддержка Украиной и Азербайджаном независимости и территориальной целостности двух государств в пределах международно признанных границ чрезвычайно важна. Сегодня, когда украинский народ в борьбе с Россией защищает свою свободу, солидарность Азербайджанской Республики имеет особое значение. Мы признательны за гуманитарную помощь, участие в процессе восстановления инфраструктуры городов, пострадавших от войны с Россией, разминирования освобожденных украинских территорий», - говорится в письме.
Украинский лидер заявил, что высоко оценивает «наш личный конструктивный и искренний диалог, придающий важную динамику украино-азербайджанскому сотрудничеству. Уверен, что стратегическое партнерство, основанное на уважении и доверии, будет укрепляться и впредь».
Президент Зеленский надеется на «привлечение Азербайджана к имплементации Формулы мира Украины и Ваше участие в предстоящем в Швейцарии первом Саммите мира».