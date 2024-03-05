Зеленский надеется на участие Ильхама Алиева в Саммите мира по Украине

«Примите мои сердечные поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Желаю Вам новых больших успехов в обеспечении безопасности, экономического развития и благополучия азербайджанского народа», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Президент Украины выразил уверенность, что «переизбрание Вас на пост президента будет способствовать дальнейшему укреплению наших двусторонних связей и выведет украино-азербайджанское сотрудничество на новый динамичный уровень».

«Взаимная поддержка Украиной и Азербайджаном независимости и территориальной целостности двух государств в пределах международно признанных границ чрезвычайно важна. Сегодня, когда украинский народ в борьбе с Россией защищает свою свободу, солидарность Азербайджанской Республики имеет особое значение. Мы признательны за гуманитарную помощь, участие в процессе восстановления инфраструктуры городов, пострадавших от войны с Россией, разминирования освобожденных украинских территорий», - говорится в письме.

Украинский лидер заявил, что высоко оценивает «наш личный конструктивный и искренний диалог, придающий важную динамику украино-азербайджанскому сотрудничеству. Уверен, что стратегическое партнерство, основанное на уважении и доверии, будет укрепляться и впредь».

Президент Зеленский надеется на «привлечение Азербайджана к имплементации Формулы мира Украины и Ваше участие в предстоящем в Швейцарии первом Саммите мира».