Жителей Харьковской области принудительно эвакуируют

Совет обороны Харьковской области решил провести принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 населенных пунктов, расположенных на Купянском направлении. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По его словам, в этих населенных пунктах проживает 161 ребенок. Вывозить будут детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями. Помещения для размещения эвакуированных подготовлены.

Кроме того, рассказал Синегубов, Совет принял решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов. Он сообщил, что выезжать можно не только в другие населенные пункты области, но и за пределы региона. Места для временного проживания предоставят.