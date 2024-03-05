Франция откроет военную миссию в Молдове

В Кишиневе откроется постоянная миссия французского Министерства обороны для обучения молдавских солдат.

Как сообщает РБК, такой пункт заложен в соглашении об оборонном и экономическом сотрудничестве, которое в Париже подписали президенты Майя Санду и Эммануэль Макрон.

«Франция и Европейский союз находятся на вашей стороне, с тем чтобы помочь Молдове на пути к ее европейскому будущему», — заявил Макрон.

По его словам, западные страны считают необходимым вкладываться в безопасность Молдовы. Он добавил, что французская военная миссия поможет лучше подготовить армию и повысит совместимость вооруженных сил двух государств.