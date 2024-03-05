Фон дер Ляйен: «Друзья Путина в Европе пытаются переписать нашу историю»

Фон дер Ляйен пообещала, что будет прилагать усилия для мира, процветания и безопасности Европы.

Фон дер Ляйен назвала ключевыми проблемами для 27 стран-членов Евросоюза войну РФ против Украины, кризис в секторе Газа и проблемы, связанные с Китаем, пишет Reuters.

«И здесь, у нас дома, друзья Путина пытаются переписать нашу историю и захватить наше будущее. Они распространяют ненависть, – сказала фон дер Ляйен на собрании партии в Бухаресте. – Нашей мирной и единой Европе, как никогда раньше, бросают вызов популисты, националисты, демагоги».

Фон дер Ляйен обещала развивать экономику ЕС, пресекать нелегальную иммиграцию, укреплять конкурентоспособность и бизнес, а также поддерживать фермеров в условиях роста стоимости жизни. Она также обещала увеличить финансовую и военную помощь Украине.

«Процветание, безопасность, демократия – вот что волнует людей в эти трудные времена, – сказала она. – Во времена перемен Европа защитит вас».

Европейская народная партия — крупнейшая фракция в Европарламенте. В ходе тайного голосования на съезде партии в Бухаресте за Урсулу фон дер Ляйен проголосовали 400 делегатов, 89 проголосовали против (право голоса имел 801 делегат).

По информации Euractiv, самым большим препятствием для переизбрания Урсулы фон дер Ляйен может стать возможный успех евроскептиков на выборах в Европарламенте.

Выборы в Евросоюзе пройдут 6–9 июня. В ходе голосования будут избраны первые лица главных общеевропейских институтов, в том числе Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен занимает свой пост с 2019 года.