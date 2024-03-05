Опубликован неизданный ранее роман Маркеса

«Увидимся в августе» — последний, короткий роман Габриэля Гарсии Маркеса. В эту среду, 6 марта, в день, когда исполнилось 97 лет со дня рождения писателя, роман поступил в продажу по всему миру.

Роман содержит 122 страницы и рассказывает о женщине средних лет по имени Ана Магдалена Бах, которая счастливо живет в браке 27 лет и у которой нет причин бежать от построенной ею жизни. Однако каждый август она едет навестить могилу матери на острове и на одну ночь становится другим человеком, пишет Русская служба BBC.