Опубликован неизданный ранее роман Маркеса
«Увидимся в августе» — последний, короткий роман Габриэля Гарсии Маркеса. В эту среду, 6 марта, в день, когда исполнилось 97 лет со дня рождения писателя, роман поступил в продажу по всему миру.
Роман содержит 122 страницы и рассказывает о женщине средних лет по имени Ана Магдалена Бах, которая счастливо живет в браке 27 лет и у которой нет причин бежать от построенной ею жизни. Однако каждый август она едет навестить могилу матери на острове и на одну ночь становится другим человеком, пишет Русская служба BBC.
Габриэль Гарсиа Маркес долго и напряженно работал над этим романом, но был вынужден прервать его создание после того, как у него стали проявляться признаки деменции и ухудшилась память. За несколько лет до смерти Маркес и вовсе решил отказаться от романа, заявив: «Эта книга не работает, мы должны уничтожить ее».
Однако сыновья писателя, Родриго и Гонсало, решили вызволить роман из архива Техасского университета в Остине и опубликовать его к десятой годовщине со дня смерти Маркеса.