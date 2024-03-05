Медведев пригрозил Макрону цитатой на латыни

У России не осталось красных линий в отношении Франции, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя слова президента Эммануэля Макрона об отсутствии у Парижа ограничений в поддержке Украины.

«Это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал Медведев в соцсети X.

Свой пост он завершил фразой на латыни «In hostem omina licita», что означает «По отношению к врагу все дозволено».

27 февраля Макрон сообщил, что не исключает в будущем возможность направить в Украину войска. Однако он признал, что пока нет консенсуса по этому вопросу официальным, предполагаемым и одобренным образом. Лидеры ряда стран Запада высказались против этой идеи. 4 марта французский лидер заявил, что «в ближайшем будущем» отправка французских войск не рассматривается. Накануне же Макрон на встрече с лидерами парламентских партий сказал, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений.