Залужный станет послом Украины в Британии

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный будет послом Украины в Великобритании, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», - говорится в сообщении украинского дипведомства.