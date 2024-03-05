В Ереване признали зависимость от России

Выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет «рискованным» для Армении, так как она экономически зависит от России. Так заявил министр финансов страны Ваге Ованисян.

«У нас достаточно большая зависимость от Российской Федерации по различным направлениям: экспорту, импорту, энергетике и другим вопросам. В любом случае зависимость от одной точки, какой бы она ни была, должна быть диверсифицирована, чтобы укрепить наш суверенитет. Зависимость от какого-либо одного места нежелательна. Я думаю, что было бы рискованно [выходить из ЕАЭС]», - цитирует ТАСС армянского министра.