Санду обвиняет Россию в попытке госпереворота в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в попытке совершить «госпереворот» в республике. Об этом говорится в ее заявлении по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, опубликованном пресс-службой президента Молдовы.

Указывается, что «Москва пытается контролировать» Молдову с помощью энергетического шантажа, поддержкой протестов, кампаний по дезинформации «и даже попыток государственного переворота».

В заявлении выражается благодарность Макрону за поддержку действующего правительства Молдовы, а также оказание финансовой и военной помощи.