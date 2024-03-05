Кто представит Азербайджан на «Евровидении-2024»

Общественная телерадиовещательная компания назвала имя участника, который представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2024».

Азербайджан в шведском городе Мальме будет представлять Fahree - Фахри Исмайлов, передает АПА.

Полуфиналы «Евровидения-2024» пройдут 7 и 9 мая, финал - 11 мая. По итогам жеребьевки Азербайджан в этом году выступит в 1-м полуфинале.