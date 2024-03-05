Байден объявит о строительстве морского порта в Газе

Администрация США приняла решение о создании порта на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в анклав по морю через Кипр. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном инициативам США по доставке помощи палестинцам.

«Сегодня президент [США Джо Байден] в послании «О положении страны» объявит о том, что он поручил американским военным чрезвычайную миссию по созданию порта в Газе в сотрудничестве со странами-единомышленниками и партнерами по гуманитарной деятельности», - сказал он.